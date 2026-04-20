Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Firari şüpheli Umut Altaş hakkında geçici tutuklama ve uluslararası seviyede aranmasını sağlayacak Kırmızı Bülten çıkarılması için resmi süreç başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen süreç kapsamında, Altaş’ın iadesine ilişkin hazırlanan dosyanın ABD makamlarına iletilmesi için girişimlerde bulunuldu. Aynı zamanda dosya, INTERPOL Genel Sekreterliği nezdinde Kırmızı Bülten çıkarılması amacıyla ilgili bakanlıklara da bildirildi.

Yetkililer, Kırmızı Bülten talebinin kabul edilmesi halinde şüphelinin uluslararası düzeyde aranacağını ve yakalanması durumunda Türkiye’ye iadesi için hukuki sürecin hızlanacağını belirtiyor.

Soruşturma kapsamında firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.