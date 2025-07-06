MKE Ankaragücü’nde aile ortamını yansıtan güzel bir an daha yaşandı. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, geçtiğimiz aylarda baba olmanın sevincini yaşayan başarılı futbolcu Halil İbrahim Pehlivan’ı antrenman öncesinde tebrik etti.

Takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde gerçekleşen bu anlamlı kutlamada Kaplan, Pehlivan’a hem iyi dileklerini iletti hem de geleneksel bir jestle kendisine çeyrek altın hediye etti. Duygusal anların yaşandığı törende Halil İbrahim Pehlivan, bu nazik jest için hocasına ve takıma teşekkür etti.

Sonsöz Gazetesi olarak Halil İbrahim’e ve ailesine bir kez daha sağlıklı, mutlu bir ömür diliyor; küçük yavrusuna da hoş geldin diyoruz!