TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezon öncesi iç transferde ilk görüşmesini tecrübeli stoper Abdülkadir Öksüz'le gerçekleştirdi.

Kongre sürecinin uzaması ve mali belirsizlikler nedeniyle transferde sessiz kalan Karşıyaka’da, yeni yönetim göreve gelir gelmez ilk adımı attı. Futbol şube başkanlığına getirilen Ziyanur Hasbay, sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkadir Öksüz'ün menajeriyle masaya oturdu.

Geçtiğimiz sezon Menemen FK’dan transfer edilen ve Karşıyaka formasıyla 27 maçta ilk 11 başlayan Abdülkadir, 2 gol kaydederek dikkat çekmişti. 1. Lig ve 2. Lig'den talipleri bulunan tecrübeli futbolcunun Karşıyaka’da kalıp kalmayacağı merak konusu.

Karşıyaka'da Bütçe ve Teknik Direktör Belirsizliği Sürüyor

Yeşil-kırmızılı ekipte Ferdi Burgaz ve Kadir Bakırtaş dışında A takım düzeyinde sözleşmeli futbolcu kalmazken, bu iki oyuncunun da serbest kalması son anda yapılan ödeme ile engellendi. Yeni sezonda 3. Lig kadrolarında 25 yaş üstü en fazla 5 futbolcu yer alabilecek olması nedeniyle Karşıyaka’nın transferde daha temkinli ve seçici davranması bekleniyor.

Önceliği mali kaynak yaratmaya veren yönetim, transfer bütçesini oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karşıyaka camiası ise gözünü, eski başkanlar İlker Ergüllü ve Cenk Karace’nin hafta içinde yapacağı kritik görüşmeye çevirmiş durumda.

Teknik Direktör Arayışları Sürüyor

Kulüp teknik direktör konusunda da arayış içerisinde. Sosyal medyada Karşıyaka ile adı sıkça anılan Cüneyt Dumlupınar gündemdeki yerini korurken, eski başkanlardan Azat Yeşil’in, hâlihazırda milli takımlarda görev yapan deneyimli bir teknik adamla temas kurduğu öğrenildi.