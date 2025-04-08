8 Nisan Dünya Tarihine yön veren gelişmelerin yaşandığı önemli bir gündür.

Florida keşfedildi ve İspanya toprağı olarak ilan edildi

Tarihin akışını etkileyen bu önemli günde meydana gelen gelişmelerden biri, coğrafi keşiflerin bir sonucu olarak Florida'nın keşfedilmesidir. Florida, 1513 yılında İspanyol Konkistador Juan Ponce de Leon tarafından keşfedilmiştir. Amerika topraklarına ilk ayak basan Avrupalı olduğu düşünülen Juan Ponce de Leon, bölgeyi İspanya toprağı olarak ilan etmiştir. Bu gelişme Avrupa uygarlığının Amerika kıtasına taşınmasına yol açan önemli gelişmelerden biridir. Buna benzer bir başka gelişme de 8 Nisan 1730 yılında New York'ta ilk sinagog'un açılmasıdır.

Dar-ül Fünun-ı Osmani kuruldu

Bugün Basın Müzesi olarak hizmet vermekte olan Dar-ül Fünun binası, 1869 yılının 8 Nisan tarihinde tamamlanmış ve Dar-ül Fünun' a ikinci ev sahipliğini yapmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk yükseköğretim kurumu olan Dar-ül Fünun, 1863 yılında başladığı eğitim öğretim faaliyetine bir yıl devam ettikten sonra muhafazakâr çevrelerden gelen baskılar sebebiyle kapatılmış, Dar-ül Fünun binası 1864 yılında Maliye Nezaretine devredilmiş, eğitim öğretim faaliyetleri ise halka açık dersler halinde Çemberlitaş'ta bulunan Nuri Efendi Konağında sürdürülmüştü. 1865 Eylülünde çıkan bir yangın sebebiyle konak, içinde bulunan kütüphanesi ve laboratuvarıyla birlikte tamamen tahrip olduğundan halka açık dersler de sürdürülememişti. İşte 8 Nisan 1869 tarihinde Dar-ül Fünun için yaptırılan bina tamamlanmış ve Dar-ül Fünun-ı Osmani kurulmuştur.

Dokuz Umde yayınlandı

Demokrasi tarihimizin önemli manifestolarından biri olarak Cumhuriyete giden yolu gösteren Dokuz Umde de bir başka 8 Nisanda Mustafa Kemal Atatürk tarafından yayınlanmıştır. 8 Nisan 1923 tarihinde yayınlanan ve Cumhuriyet Halk Partisinin ilk programı olarak kabul edilen Dokuz Umde, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarının son günlerinde yayınlanmıştır. Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin seçim bildirisi niteliğindeki bu ilkelerin başında, 'Egemenlik Ulusundur' maddesi gelmekteydi.

Türk Hukukunda birlik sağlanmıştır

8 Nisan tarihinin Türkiye açısından bir başka önemi, 8 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen 469 sayılı Mehakimi (Şeriye Mahkemelerinin) Şeriyenin İlgasına Ve Mehakimin Teşkilatına Ait Ahkamı Muaddil Kanun ile hukuk sistemimizde gerçekleştirdiği yeniliktir. Cumhuriyetin kazanımlarından biri olarak 469 Sayılı kanun, Türk Hukuk Sisteminde birliği sağlamış, şeriye mahkemeleri ve istinaf mahkemelerini kaldırmış, çağdaş hukuk mahkemelerini oluşturmuştur.

Milletler Cemiyeti son oturumunu yaptı

Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş olan Milletler Cemiyeti, 8 Nisan 1946 tarihinde son toplantısını yapmış ve örgütün adının sonraki dönemde Birleşmiş Milletler olması kararlaştırılmıştır.

Seyhan Barajı ve Hidroelejtrik Santrali açıldı

Seyhan Nehri'nin sebep olabileceği sel ve taşkın tehlikesinden Adana'yı ve Çukurova'yı korumak, sulama ihtiyacını karşılamak ve enerji üretimi için inşa ettirilen Seyhan Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 8 Nisan 1956 tarihinde Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu tarafından hizmete açılmıştır.

İşgaller, saldırılar

1968 yılı tüm dünya gençlerini olduğu gibi Türkiye'deki gençleri ve üniversite öğrencilerini etkilemiştir. Bu gelişmelerin bir yansıması, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlük Binasının 8 Nisan 1968 tarihinde öğrenciler tarafından işgal edilmesidir. Her geçen gün gerginleşen ortamda yeni olaylar yaşanırken 8 Nisan 1976 yılında Ankara'da ortaya çıkan olaylar sırasında can kayıpları olmuştur. Ankara'da bulunan farklı fakülte ve öğrenci yurtlarında yaşanan olaylarda; 3 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci de yaralanmıştır.

Ağdaban Katliamı

7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece Azerbeycan'ın Kelbecer bölgesindeki Ağdaban köyüne saldıran Ermeniler; köyü ateşe vermiş, köyde bulunan 79 sivile işkence yapıp 67'sini öldürmüşlerdi.

TURMEPA kuruldu

Türkiye'nin kıyı ve denizlerinin korunmasını önceleyerek ve gelecek nesillere temiz denizlerin bırakılmasını hedefleyen Deniz Temiz Derneği ( TURMEPA), 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve konuya duyarlı gönüllülerin katılımıyla kurulmuştur.