Turnuvanın ilk haftasında Fransa'yı 3-1, Tayland’ı 3-0 ve Polonya’yı 3-2 yenerek güçlü bir başlangıç yapan milliler, ev sahibi Çin karşısında da 3-2’lik zaferle ilk haftayı namağlup tamamladı. Toplamda 10 puan toplayan Türkiye, 18 takımın yer aldığı organizasyonda puan cetvelinde üçüncü sırada bulunuyor.

İkinci Haftada Kadro Güçleniyor

İstanbul etabında kadroya sürpriz isimler katılıyor. İlk haftada Çin'de forma giymeyen Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, ikinci hafta maçlarında milli formayı giyecek. Milli takımın kadrosunda ayrıca Hande Baladın, Aslı Kalaç ve Simge Aköz gibi deneyimli oyuncular yer alıyor.

Başantrenör Santarelli: "Taraftarlarımızın Önünde Oynamak Hem Büyük Gurur Hem Sorumluluk"

Milli takımın başantrenörü Daniele Santarelli, İstanbul’da oynayacak olmanın hem heyecan verici hem de zorlu olduğunu belirtti. Santarelli, “Kendi seyircimiz önünde oynamak önemli ancak işimizi zorlaştırıyor. Hem oyunu iyi yönetmek hem de taraftarlarımızı memnun etmek istiyoruz. Turnuva genç oyuncular için büyük fırsat. Sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncularımız kadroda yok, ancak yine de güçlü bir ekibiz” dedi.

Rakipler ve Turnuva Programı

İkinci hafta maçlarında Türkiye’nin rakipleri şöyle:

19 Haziran Perşembe: Kanada - Türkiye (19.30)

21 Haziran Cumartesi: Güney Kore - Türkiye (19.30)

22 Haziran Pazar: Türkiye - Brezilya (19.30)

Turnuvada ilk 8 sırayı alan takımlar finallerde mücadele edecek. Çeyrek final eşleşmeleri 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde olacak.

Rakip Takımların Görüşleri

Dominik Cumhuriyeti, Kanada, Brezilya ve diğer takımların oyuncuları İstanbul’da mücadele etmekten heyecan duyduklarını dile getirdi. Özellikle Dominikli oyuncu Niverka Marte, kadrolarının değişmemesinin dezavantajını yaşadıklarını ancak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Milli Takımın İstanbul’daki Maçı Büyük İlgi Görüyor

Milli takım oyuncusu Simge Aköz, İstanbul’daki maçların büyük heyecan yarattığını, biletlerin tükendiğini ve seyirci desteğiyle en iyi performanslarını sergilemeyi hedeflediklerini söyledi.