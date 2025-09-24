Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da 1972 yılından bu yana Konyaaltı Sahili Varyant başındaki 30 bin metrekarelik alanda hizmet veren Antalya Arkeoloji Müzesi'nin eski binasının yıkımının tamamlanmasının ardından yeni müze projesi için çalışmalara başlandı. 2026 yılı Kasım ayında düzenlenecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı planlanan yeni projede, eski binaya göre sergi alanlarında yüzde 164'lük artış gerçekleşecek.

DÜNYACA ÜNLÜ ESERLER

Birbirinden değerli toplamda 100 bin civarında, Yorgun Herkül, Herakles Lahdi, Elmalı Sikkeleri gibi birçoğu dünyaca ünlü tarihi eserleri barındıran Antalya Müzesi'nde binlerce eser yeterli sergi alanı olmadığı için depolarda bekletiliyordu. En önemli şikayet konularından biri olan bu sorunun çözümüne yönelik yeni projede sergi alanları iki katın üzerinde artırılıyor.

SERGİ ALANLARI YÜZDE 164 GENİŞLİYOR

Açık ve kapalı alanlarıyla yüksek katlı olmayacak fakat çok parçalı bir yapıda projelendirilen yeni müzede, eski binadaki 9 bin 500 metrekare olan kapalı sergi alanı 19 bin 500 metrekareye yükseltildi. Modern müzecilik anlayışının öne çıkartıldığı projede açık sergi alanlarıyla birlikte toplam sergi alanı 22 bin 677 metrekare olacak. Sergi alanlarındaki artış oranı ise yüzde 164 olarak açıklandı. Bu sayede sergi alanları yetersiz kaldığı için depolarda bekletilen eserlerin birçoğu da yeni projeyle sergilenebilecek.

DİĞER ALANLAR DA BÜYÜYOR

Antalya Müzesi'nin yeni projesinde depolama alanları 1152 metrekareden 3 bin 100 metrekareye çıkarılıyor. Kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkartılan eserlerin yüzyılların etkisinden arındırıldığı işlemlerin yapıldığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Müdürlüğü'nün laboratuvarı ise yaklaşık 10 kat büyütülecek. Eskiden 200 metrekare olan alan, 2 bin 203 metrekareye çıkartılacak. İdari hizmet birimleri de 1340 metrekareden 2 bin 145 metrekareye çıkarılarak, müze işleyişinin çok daha verimli olması sağlanacak. (DHA)