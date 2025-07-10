CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, son zamanlarda belediye başkanlarına ve bürokratlara art arta gelen gözaltı ve tutuklama kararlarını eleştirerek yaşanılanların ülkeyi sadece siyasi değil, ekonomik olarak da büyük etkilediğini vurguladı. Tanal, "Türkiye’de 30 milyon insanın yaşadığı şehirlerin belediye başkanları ve bürokratları tutuklu durumda. Bu şehirler, ülke ekonomisinin yüzde 42’sini üretiyor. Yani sadece siyasi değil, ekonomik olarak da çok büyük bir alan hedef alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Ne Moral Kaldı, Ne Üretim İsteği"

Tanal, yaşanan sürecin toplumda ciddi huzursuzluk ve güvensizlik yarattığını belirterek, "Artık ne toplumda moral kaldı, ne de üretim ve yatırım yapma isteği. Herkesin aklında aynı sorular: Yarın kime ne yapılacak? Kim gözaltına alınacak? Kimin kapısına sabahın köründe dayanılacak? Bu ortamda ne demokrasi işler, ne hukuk, ne ekonomi" dedi.

"Tüm Toplumun Sorunudur"

Son dönemlerde Türkiye'nin hukukun üstünlüğüne ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Tanal, "Hukuksuzluk yayılırken, yoksulluk, işsizlik ve umutsuzluk büyür. Bir ülkenin geleceği; adaletin, hukukun ve halkın iradesinin korunmasına bağlıdır. Eğer seçilmiş yöneticiler yargı sopasıyla sindiriliyorsa, halkın iradesi yok sayılıyorsa, bu sadece muhalefetin değil, tüm toplumun sorunudur. Bugün en temel ihtiyacımız: Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve gerçek demokrasi. Bunlar olmadan bu ülkenin hiçbir sorunu çözülmez. Aksine sorunlar daha da derinleşir" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Türkiye’de 30 milyon insanın yaşadığı şehirlerin belediye başkanları ve bürokratları tutuklu durumda. Bu şehirler, ülke ekonomisinin %42’sini üretiyor. Yani sadece siyasi değil, ekonomik olarak da çok büyük bir alan hedef alınıyor.



Artık ne toplumda moral kaldı, ne de üretim ve… Ticaret Bakanlığı'ndan ayrı uyuşturucu operasyonu İçeriği Görüntüle July 10, 2025