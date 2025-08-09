Talas Belediyesi Paraşüt İniş Alanı'nda düzenleyeceği etkinliklerle Zafer Haftası'nı kutlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 'Malazgirt'ten Dumlupınar'a' temasıyla gerçekleştirilecek programda konserler, film gösterimleri, çocuk oyun şenlikleri ve animasyon gösterileri yer alacak.

Etkinlikler 24 Ağustos'ta sanatçı Nuri Savruk'un konseriyle başlayacak, 25 Ağustos'ta Talas Belediyesi çalışanlarından oluşan Grup Şantiye sahne alacak. Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta 'Malazgirt 1071' filmi gösterilecek.

Program, 27 Ağustos'ta İhsan Menge, 28 Ağustos'ta Suat Deringöl konserleriyle sürecek, 29 Ağustos 'Zafer Yolu Türkülerle Milli Mücadele' konseriyle tamamlanacak.

24-29 Ağustos arasında Paraşüt İniş Alanı'nda yapılacak tüm etkinlikler 20.30'da, çocuk oyun şenliği ise her gün 19.00'da başlayacak.