Marmara Denizi’nde, Balıkesir’e bağlı 2 bin nüfuslu Paşalimanı Adası’nda ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Adada yaşayanlar, dumanların kısa sürede yerleşim yerlerine ulaşması üzerine endişe yaşadı. Yangına, adada bulunan itfaiye ekipleri ile çevre illerden sevk edilen takviye ekipler müdahale ediyor. Deniz yoluyla bölgeye gönderilen yangın söndürme araçları ve personel, çalışmalara destek veriyor.

Yetkililer, alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü, tedbir amaçlı bazı bölgelerde tahliye hazırlıklarının yapıldığını belirtti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.