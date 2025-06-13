Ankara'da otomobilinden inen bir sürücü, tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Konya Yolu Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen sürücü, taksi şoförüne saldırdı. Taksinin camından içeri uzanarak şoföre art arda yumruk atan kişiyi çevredeki diğer sürücüler güçlükle sakinleştirdi.