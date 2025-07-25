İstanbul, Sultangazide, Sebahattin Babayiğit'e ait minibüsün plakası iki şüpheli tarafından gece saatlerinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, Babayiğit'in daha önce de başka bir aracının plakasının çalındığı öğrenildi.

Olay dün saat 01.35 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ilerleyen iki şüpheli, Sebahattin Babayiğit'e ait olan minibüsün her iki plakasını dakikalar içinde yerinden çıkartarak hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde evinden çıkan Babayiğit, aracının plakalarını yerinde göremeyince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceledi ve kaçan şüpheliler için arama çalışması başlattı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE PLAKASI ÇALINDI

Plakası çalınan Sebahattin Babayiğit, "Sabah aşağı indiğimizde baktık arabada plakalar yok bir baktık ön tarafta da yok almışlar. Arkadaşların burada kameraları var sonra emniyete gittik sağ olsunlar yardımcı oldular. Kameralarda tespit edildi sonrasında işlemleri yaptılar ama mağduriyetimiz oldu ister istemez. Eski ufak arabamın da çalınmıştı fakat onun ön taraftan çalındığı için tekrardan plaka çıkardım. Sonrasında ne oldu çalındığı gözüktüğü için trafikte çevrildiği zaman ister istemez bu o araba mı değil mi diye şase motor numarasına bakıyorlardı. Bu sefer bu arabanın iki plakası birden çalındı mağduruz ister istemez" ifadelerini kullandı.

Mağduriyetini dile getiren Sebahattin Babayiğit'in eşi Gül Babayiğit, "Sabah çıktığımızda bu mağduriyeti yaşadık ama kameracı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Onlar olmasaydı biz bir şey yapamazdık" ifadelerini kullandı. (DHA)