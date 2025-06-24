Adana'da sulama kanalında sürüklendiği görülen Umut Pirçek'in (41) cansız bedeni, dalgıç polislerin çalışmasıyla kıyıya çıkarıldı.

Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'ndeki sulama kanalında bir erkek cesedinin sürüklendiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, kanala girerek cesedi kıyıya çıkardı. İncelemede cesedin Umut Pirçek'e ait olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Pirçek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.