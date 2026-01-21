ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada İran’ın kendisine yönelik suikast tehditleri iddialarını değerlendirdi. Trump, olası bir saldırı durumunda ABD’nin vereceği karşılığın son derece yıkıcı olacağını vurguladı.

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir şey olursa, tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım.”

“Bir Şey Olursa Yeryüzünden Silecekler”

Bu konuda önceden çok net ve kesin talimatlar verdiğini belirten Trump, İran’a yönelik tehdidini daha da sertleştirdi. ABD Başkanı,

“Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler”

ifadelerini kullandı.

ABD–İran Gerilimi Yeniden Tırmanıyor

Trump’ın bu açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği yönünde yorumlandı. Özellikle Orta Doğu’da artan tansiyon ve karşılıklı tehditler, küresel kamuoyunda endişeyle takip ediliyor.

Uzmanlar, Trump’ın sert söylemlerinin caydırıcılık mesajı içerdiğini belirtirken, açıklamaların diplomatik dengeleri zorlayabileceğine dikkat çekiyor.