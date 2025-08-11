Müzik platformu Spotify, Türkiye’de görev yapan bazı editörlerle ilgili ciddi iddiaları mercek altına aldı. İddiaya göre bazı editörler, şarkıları popüler listelere eklemek için sanatçılardan veya yapımcılardan maddi çıkar talep etti. Ayrıca, bazı içeriklerin sahte dinlenmelerle öne çıkarıldığı öne sürüldü.

Şirketin, konuyla ilgili hem iç soruşturma hem de teknik inceleme başlattığı öğrenildi.

Spotify, platformdaki içeriklerin adil ve organik şekilde öne çıkması gerektiğini vurgulayarak, müzik endüstrisinde güveni sarsacak her türlü uygulamaya karşı taviz verilmeyeceğini açıkladı.