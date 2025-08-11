Romanyalı hakem Istvan Kovacs’ın yöneteceği mücadelede, yardımcı hakemlik görevini Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek.

Fenerbahçe'nin Rövanş İçin Stratejisi

İlk maçta yediği 90+1’lik golle avantajı kaybeden Fenerbahçe, rövanş için güçlü bir kadro ile sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, sahaya çıkacak kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor. Jhon Duran ve Nelson Semedo’yu ilk 11’de sahaya sürecek olan Portekizli hoca, Feyenoord karşısında çift forvetli bir oyun sistemi tercih edebilir. Bu değişiklikle Fenerbahçe’nin hücum gücünü artırması bekleniyor.

Talisca Dönüyor, İsmail Yüksek de Kadroda

Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, sakatlığının ardından Feyenoord maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Portekiz kampında yer almayan ve ilk maçta kadroya dahil edilmeyen Talisca, 3 hafta süren sakatlık sürecinin ardından formasına kavuşuyor. Bir diğer eksik oyuncu İsmail Yüksek de rövanş kadrosunda yer alacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Kadrosu Belli Oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi için bildirdiği kadroda bazı sürpriz isimler yer almadı. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao kadroda yer almazken, sarı-lacivertli takımın UEFA’ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler : İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic

Defans : Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar

Orta Saha : Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski

Forvet: Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Fenerbahçe, bu kritik maçta galip gelerek UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırmak istiyor. Eğer sarı-lacivertliler, Feyenoord'u geçmeyi başarırsa, Benfica ve Nice arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

Maç Saati ve İstatistikler

Tarih : 13 Ağustos

Saat : 20:00

Stadyum : Chobani Stadı, İstanbul

Hakem : Istvan Kovacs (Romanya)

İlk Maç Sonucu: Feyenoord 2-1 Fenerbahçe