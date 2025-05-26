SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurul, Jandarma Genel Komutanlığı'yla 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladığı 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında konferans ve seminerlerini sürdürüyor. Türkiye'de ilk kez yapılan 'Aile Boyu Finansal Okuryazarlık' eğitimi ve Jandarma üst düzey komutanlarına yönelik olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıyan 'Strateji, Dezenformasyon, Diplomasi ve Güvenlik Perspektifinden Finansal Okuryazarlık' konulu semineri sonrasında; bu defa da belirlenen hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinde görev alacak Komutanlık kadro ve kuruluşunda yer alan birimlerde görevli personelin eğitimi (eğiticilerin eğitimi) programı hayata geçirildi. SPK'nin Ankara'daki yerleşkesinde Kurul meslek personelinin 4 hafta boyunca yüz yüze vereceği eğitimler neticesinde başarılı olanlara dijital ortamda 'eğitmen sertifikası' verilecek.

"Bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum inşa etme hedefini taşımaktadır"

Programın açılışında konuşan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal güvenliğin, artık sadece ekonomi dünyasının değil; kamu düzeninin, ulusal güvenliğin ve toplumsal huzurun da temel yapı taşlarından biri olduğunu dile getirdi. Finansal okuryazarlığın ise bu güvenliğin en güçlü kalkanı olduğunu söyleyen Gönül, "Çünkü bilgiyle donanmış bireyler, sadece kendi ekonomik geleceklerini değil; aynı zamanda içinde bulundukları kurumların ve toplumun da direncini artırırlar" dedi.

Jandarma teşkilatının, kamu düzenini sağlama konusundaki tarihsel misyonuna 'finansal farkındalık ve direnci tabana yaymak' sorumluluğu eklendiğini belirten Gönül, "Bugün başlayan bu eğitim, sadece bir mesleki gelişim programı değil; aynı zamanda Türkiye'nin finansal güvenliğini güçlendirecek uzun soluklu bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon, güçlü kurumlar, bilinçli bireyler ve dayanıklı bir toplum inşa etme hedefini taşımaktadır" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı Mali Hizmetler Başkanı Tuğgeneral Ümit Kızılca da 24 Kasım 2024 tarihinde imzaladıkları protokol ile finansal okuryazarlık eğitiminde başarılı sonuçlar aldıklarını ve personelin yaklaşık yüzde 91'inin eğitimini tamamlayarak sertifikalarını aldığını aktardı.