Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Övüç’ün başörtüsü takarak çektiği bir videonun sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi incelemeye alınmıştı. Süreç sonunda Övüç hakkında dava açıldı.

Savcılık 6 ay – 1 yıl arası ceza talep etti

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık makamı, sanığın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme 11 ay hapis cezası verdi

Nisan Ortasında Kar Sürprizi: Beypazarı Beyaza Büründü
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Övüç’ün söz konusu suçtan 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Öte yandan Övüç’ün 20 Aralık 2025’te tutuklandığı, 1 Nisan 2026 tarihinde ise adli kontrol şartıyla tahliye edildiği bilgisi de dosyada yer aldı.

Kaynak: DHA