Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Övüç’ün başörtüsü takarak çektiği bir videonun sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi incelemeye alınmıştı. Süreç sonunda Övüç hakkında dava açıldı.

Savcılık 6 ay – 1 yıl arası ceza talep etti

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık makamı, sanığın “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada savunma yapan Murat Övüç, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme 11 ay hapis cezası verdi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Murat Övüç’ün söz konusu suçtan 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Öte yandan Övüç’ün 20 Aralık 2025’te tutuklandığı, 1 Nisan 2026 tarihinde ise adli kontrol şartıyla tahliye edildiği bilgisi de dosyada yer aldı.