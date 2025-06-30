Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı yargıya taşındı. Kurultayın hukuka aykırı şekilde yapıldığını öne süren bazı delegeler ve eski üyeler, “mutlak butlan” talebiyle dava açtı. Bugün, 30 Haziran’da görülen duruşmada henüz karar verilmedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi. Hakim, karar öncesinde yaptığı açıklamada, “Menfaat temini nedeniyle irade fesadı olmuş mu olmamış mı, buna bakacağız. Ayrıca ceza davasındaki görevsizlik itirazının sonucunu bekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dava sürecinin 8 Eylül’de yapılacak duruşmayla devam etmesi bekleniyor.