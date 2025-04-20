Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı Mart ayında Türkiye genelinde ortalama yağış miktarı 28.8 mm olarak ölçüldü. Bu değer, uzun yıllar ortalaması olan 61.2 mm’nin %53 altında kalırken, 2024 Mart ayı yağışı olan 69.5 mm’ye göre %59 oranında azalma gösterdi.

Yağışların bu denli düşük gerçekleştiği bir mart ayı, 1989 yılından bu yana ilk kez kaydedildi.

Bölgesel Kuraklık Tablosu: En Sert Düşüş Ege'de

Bütün bölgelerde normallerin altında yağış görülürken, en büyük düşüş %79 ile Ege Bölgesi’nde yaşandı. Bölgelere göre yağış durumu şöyle:

Ege Bölgesi: 13.7 mm (normale göre %79 azalma)

Marmara Bölgesi: 25.7 mm (normale göre %61 azalma)

İç Anadolu Bölgesi: 16.2 mm (normale göre %62 azalma)

Akdeniz Bölgesi: 21.4 mm (normale göre %69 azalma)

Karadeniz Bölgesi: 38.5 mm (normale göre %36 azalma)

Doğu Anadolu Bölgesi: 45.9 mm (normale göre %30 azalma)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: 30.8 mm (normale göre %59 azalma)

Ankara'da 5.1 mm ile En Az Yağış Ölçüldü

İl bazında değerlendirildiğinde en az yağış 5.1 mm ile Ankara’da görülürken, normaline göre en fazla azalma %91 ile Manisa’da gerçekleşti. Öte yandan, en fazla yağış 89.2 mm ile Tunceli’de, normaline göre en fazla artış ise %35 ile Erzincan’da kaydedildi.

Yağışlı Gün Sayısı Alarm Veriyor

2025 Mart ayında Türkiye genelinde ortalama yağışlı gün sayısı 6.4 gün olarak ölçüldü. Bu sayı, uzun yıllar ortalaması olan 11.3 günün oldukça altında kaldı. İzmir, Manisa, Uşak, Ankara, Hatay gibi illerde yağışlı gün sayısı yer yer 1 güne kadar düştü.

Son 35 Yılın En Kurak Mart Ayı Yaşandı

Aksaray, Ankara, Denizli, Manisa, Eskişehir, İstanbul ve Tokat gibi birçok ilde son 35 yılın en düşük mart ayı yağışı kayıtlara geçti. Uzmanlar, su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal planlamanın önemine dikkat çekiyor.