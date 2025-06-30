Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, skolyozda erken teşhisin büyük önem taşıdığını vurguladı. Özkoçak, özellikle 10-15 yaş arası çocuklarda sık görülen skolyozun, kız çocuklarında erkeklere oranla 8-10 kat daha yaygın olduğunun altını çizdi.

Skolyoz Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Skolyoz, omurganın sağa ya da sola doğru 10 dereceyi aşan eğrilik göstermesiyle oluşan bir duruş bozukluğu olarak tanımlanıyor. Dr. Özkoçak, “Omuz seviyelerinde dengesizlik, bir kürek kemiğinin diğerinden daha belirgin olması, bel-kalça asimetrisi ve duruşta eğrilik gibi belirtiler dikkatle gözlenmeli” diyerek ailelere uyarılarda bulundu.

Tedavi Eğriliğin Derecesine Göre Değişim Gösteriyor

Skolyoz tedavisinde eğriliğin derecesi belirleyici oluyor:

10-20 derece arası skolyozda özel omurga egzersizleriyle başarılı sonuçlar elde ediliyor.

20-40 derece arası eğriliklerde egzersizlerin yanı sıra korse kullanımı öneriliyor.

40 dereceyi geçen skolyoz durumlarında ise cerrahi müdahale gündeme gelebiliyor.

Dr. Özkoçak, cerrahi tedavinin sadece ileri vakalarda gerekli olduğunu belirtirken, birçok çocuğun büyüme süreci tamamlandığında sağlıklı bir omurgaya kavuşabildiğini vurguladı.

Omurga Sağlığına Yaşam Boyu Özen Göstermeliyiz

Omurga sağlığının sadece çocukluk değil, tüm yaşam boyunca korunması gerektiğini ifade eden Özkoçak, “Cildimize gösterdiğimiz özeni omurgamıza da göstermeliyiz. Duruş bozukluklarını ciddiye almalı, erken yaşta müdahale ile ilerlemesini durdurmalıyız. Unutmayın, omurga vücudun pırlantasıdır" dedi.