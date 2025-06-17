SEVGİ GÜLDOĞAN

Yaklaşan 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci öncesinde kamuoyuyla paylaşılan talepler, kurum içi eşitsizliklerin giderilmesini ve sivil personelin haklarında kapsamlı iyileştirmeler yapılmasını hedefliyor.

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesi ses getirecek taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Özellikle Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatlarında görev yapan sivil devlet memurlarınınkarşılaştığı adaletsizliklere dikkat çeken Cengiz, "Bu arkadaşlarımız yıllardır sessiz sedasız fedakârca çalışıyor. Ama özlük hakları, sosyal imkanları ne yazık ki bu fedakârlığın karşılığını veremiyor" dedi.

“SAVUNMA VE GÜVENLİK HİZMETİ AYRI SINIF OLMALI”

“Bugün askerle omuz omuza görev yapan, mühimmatla çalışan, asayiş hizmetine katkı sunan sivil memurların hâlâ Genel İdari Hizmetler sınıfında değerlendirilmesi kabul edilemez” diyen Cengiz, 657 sayılı Kanun’a ‘Savunma ve Güvenlik Hizmet Sınıfı’ eklenmesi gerektiğinivurguladı. Bu düzenlemenin, ilgili personelin görev koşullarını ve risklerini yansıtan bir çerçeve sunacağını belirtti.

“ASAYİŞ TAZMİNATI SADECE ÜNİFORMALIYA DEĞİL, SİVİLE DE VERİLMELİ”

Cengiz’e göre en büyük haksızlıklardan biri fazla mesai ve risk karşılığında yapılan ödemelerde yaşanıyor. “Aynı ortamda, aynı riski paylaşıyorlar. Asayiş tazminatı sadece üniformalıya ödeniyor. Bu adaletsizlik derhal giderilmeli” diye konuştu.

“YILDA İKİ İKRAMİYE, 4.000 GÖSTERGE PUANI İLAVE ÖDEME İSTİYORUZ”

TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik’te görevli sivil personel için aylık 4.000 gösterge puanıkarşılığı ilave ödeme ve yılda iki kez ikramiye talep ettiklerini söyleyen Cengiz, "Bu düzenleme hem motivasyonu artırır hem personelin ekonomik kaygılarını bir nebze olsun hafifletir" dedi.

“MEMURA DA SOSYAL TESİS, LOJMAN VE ULAŞIM HAKKI VERİLSİN”

Sivil memurların sosyal tesis ve orduevlerinden “misafir” gibi değil, “tam üye” sıfatıyla faydalanması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Aynı kurumdayız, aynı hizmeti sunuyoruz ama sosyal haklar ayrıştırılıyor. Bu kabul edilemez. Lojman hakkı da bu kapsamda yeniden düzenlenmeli" diye konuştu. Ayrıca toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma talebini yineleyen Cengiz, “15 binden fazla memurumuzdan bahsediyoruz. Bu hem moral hem ekonomik destek demektir.” dedi.

“TEHLİKELİ İŞ YAPANA YIPRANMA VE RİSK TAZMİNATI VERİLMELİ”

Mayın temizliği, mühimmat ayıklama ve depolama gibi görevlerde bulunan sivil memurların, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfı”na dahil edilmesini isteyen Cengiz, bu personele ayrıca 5000 gösterge rakamı üzerinden ilave ödeme verilmesini de teklif etti.

“DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'te görevli sivil memurların disiplin işlemlerinin, kolluk kuvvetlerine uygulanan hükümlerle yürütülmesinin uygun olmadığını belirten Cengiz, "Kendi disiplin mevzuatımız olmalı. 657’ye bağlı bir yönetmelik çıkarılmalı" çağrısında bulundu.

Sivil memurların görev riskine rağmen silah taşıma iznine sahip olmamasını eleştiren Cengiz, "Bu arkadaşlar silahla iç içe, risk altındalar. Gerek görevde gerekse emeklilikte silah taşıma hakkı verilmelidir." dedi. Emniyet kadrolarında görev tanımlarının belirsizliğine de dikkat çeken Cengiz, kariyer uzmanlığı, şeflik ve müdürlük gibi kadrolara adil şekilde atama yapılması gerektiğini söyledi.

“SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ ALIMI ŞART”

Cengiz, Polis Evi ve benzeri sosyal tesislerde yaşanan izin, vardiya ve fazla mesai problemlerine değinerek, en az 2.000 sözleşmeli destek personel alımı yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca mevcut personelin, eğitim ve branşına uygun kadrolara intibak ettirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELERE SİVİL MEMURLAR DA DAHİLEDİLMELİ”

Yurt dışı müşavirlik ve ataşelik pozisyonlarına yalnızca üniformalı personelin gönderilmesinin adaletsiz olduğunu belirten Cengiz, “Seminer, eğitim, fuar gibi etkinliklerde bilgi paylaşımı açısından sivil personel de geçici görevlendirmelere dahil edilmelidir.” çağrısı yaptı.

“BİZ SADECE ADİL OLANI İSTİYORUZ”

Son olarak toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Cengiz, “Biz ne fazlasını ne imkânsızı talep ediyoruz. Sadece adil olanı, hakkaniyetli olanı istiyoruz. Taleplerimizi Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na rapor olarak sunduk. Sivil memurların sesi artık daha gür çıkacak.” dedi.