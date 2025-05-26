Sivas'ta Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında "Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Topçu, birim amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Öğrencilerden oluşan halk oyunları ekibinin gösterileriyle başlayan programda, Sivas Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

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Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında yıl sonu sergisi açılacak, konser verilecek ve halk oyunları gösterileri sunulacak.

Kaynak: AAVİDEO