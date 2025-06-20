Sivas Valiliği, şehirde ve çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan saha araştırmalarında ülke genelinde yoğun bir şekilde şap hastalığının görülmeye başladığının tespit edildiği belirtildi.

Sivas'a komşu çevre illerde gerek hastalık gerekse tedbir amaçlı hayvan pazarlarının kapatıldığı ve hayvan hareketlerinin kısıtlandığı aktarılan açıklamada, "Hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi ve virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışarıdan alınan hayvanlar olması nedeniyle ilimiz genelindeki hayvan hareketleri kısıtlanmış olup, hayvan pazarları 20 Haziran'dan itibaren ikinci bir talimata kadar hayvan girişlerine kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Risk görülen bölgeler başta olmak üzere büyükbaş hayvanlarda aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun ehemmiyetine binaen ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, işletmeye dışarıdan gelen ve hayvancılıkla uğraşan şahısları içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, işletme sahiplerinin hayvanlarını aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir."