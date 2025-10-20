Sivas Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait akıllı durak tabelasına kimliği belirsiz kişiler tarafından yazı yazılarak zarar verildi. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, şehir genelinde yaklaşık 700 noktada güvenlik kameralarının aktif olduğu vurgulanarak, “Kamu malına zarar vermeyelim, şehrimizi kirletmeyelim, kurallara uyalım. Unutmayalım, bu şehir hepimizin” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi