Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.

Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz.

Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Osman Zeki Korkmaz Kimdir?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolculuğuna atılan Osman Zeki Korkmaz, genç yaşına rağmen modern futbol anlayışı, taktiksel esnekliği ve çalıştırdığı takımlarda yarattığı etkiyle adından sıkça söz ettiriyor. Sivasspor, bu anlaşmayla birlikte hem saha içi başarıları hem de kulüp vizyonunu ileri taşımayı hedefliyor.

Sivasspor'da Yeni Dönem Başlıyor

Yeni teknik direktörüyle 1. Lig'de iddialı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Sivasspor’da transfer çalışmaları ve sezon hazırlıkları da hız kazandı. Taraftarlar ise Osman Zeki Korkmaz yönetiminde başarılı bir sezonun hayalini kuruyor.