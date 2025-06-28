Mustafa Destici, konuşmasında terörle mücadele sürecine değinerek, “Süreç başladığında PKK'nın şartsız ve müzakeresiz şekilde silah bırakıp kendini feshetmesi bekleniyordu. Ancak 5 ay geçti, bu gerçekleşmedi. PKK hâlâ pazarlık ve siyasi talepler peşinde” dedi.

"Siyasi Bölücülük Terörden Daha Tehlikeli"

Destici, asıl tehdidin siyasi bölücülük olduğunu vurgulayarak, “Terör yoluyla bizi bölemediler, şimdi siyasi yollarla bölmeye çalışıyorlar. Bayrağın yanına başka bayrak, resmi dilin yanına başka dil isteniyor. Bu taleplerin sonu Irak, Suriye ve Afganistan gibi olmaktır” ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret 28.600 TL, En Düşük Emekli Maaşı 25.000 TL Olmalı

Ekonomi başlığında ise kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşme görüşmelerine dikkat çeken Destici, grev ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Hükümetin teklifini yetersiz bulduğunu belirten BBP lideri, "Asgari ücrete mutlaka ara zam yapılmalı, en az %30 artırılarak 28.600 TL seviyesine çıkarılmalı. En düşük emekli maaşı da 25.000 TL olmalıdır" dedi.

"Herkes Ana Dilinde Konuşabilir, Ama Resmi Dil Türkçedir"

Destici, etnik kimlik ve dil meselesine de değinerek, “Bu ülkede herkes kendi ana diliyle konuşabilir. Ama devletin bir resmi dili vardır ve o da Türkçedir. Bundan taviz verilirse ülke eyaletlere bölünür” şeklinde konuştu.

"Önce Silah Bırakın, Sonra Samimiyetinizi Görelim"

PKK'ya çağrıda bulunan Destici, “Biz onların samimiyetine güvenmiyoruz. Ancak silah bırakırlarsa, kendilerini feshederlerse, Türk bayrağı önünde İstiklal Marşı’nı söylerlerse o zaman inanırız” dedi. Destici, konuşmasının sonunda kürsüdeki Türk bayrağını öperek salondan alkış aldı.