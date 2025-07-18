Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sincan Tandoğan Mahallesi’nde yıllardır yaşanan sel sorununu kökten çözmek için kapsamlı bir altyapı çalışması başlattığını duyurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, mahalleye yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı ile 4,5 kilometrelik atık su hattı inşa ediliyor.

📍Sincan Tandoğan Mahallesi’nde yaşanan sel görüntüleri tarihe karışacak❗️



▶️Mahalleye yaklaşık 5 km yağmur suyu, 4,5 km de atık su hattı yapılıyor.✅



✨Güçlü bir altyapı için;#ASKİÇalışıyor👷@ankarabbld pic.twitter.com/Yan94liAhg — ASKİ Genel Müdürlüğü (@askiankara) July 17, 2025

Yetkililer, yapılan çalışmalarla birlikte özellikle yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarının sona ereceğini, bölge halkının daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacağını belirtti.

ASKİ, altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ederek kentin kronikleşmiş sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedeflerken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Güçlü bir altyapı, sağlıklı bir gelecek demektir” denilerek, çalışmaların planlandığı şekilde kısa sürede tamamlanacağı vurgulandı.