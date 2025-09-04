Sincan Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili dolayısıyla özel bir program gerçekleştirdi. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın da iştirak ettiği program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Peygamberimizin hayatından örnekler ışığında aile yaşamının önemine değinilen programa, Sincanlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program sonunda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Murat Ercan, sohbet ederek kandil simidi ikramında bulundu. İlgiyle karşılanan Başkan Ercan, Mevlid Kandili dolayısıyla yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Kandiller, kalplerimizi birleştiren, kardeşliğimizi pekiştiren, rahmet ve bereketle dolu özel zamanlardır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya teşrifini idrak ettiğimiz bu mübarek gecede hemşehrilerimizle bir arada olmaktan mutluluk duydum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin, Mevlid Kandilimiz hayırlara vesile olsun.”