Sincan Belediyesi, ilçedeki sokakları hem daha işlevsel hem de estetik hale getirmek amacıyla kapsamlı bir yenileme sürecine devam ediyor. Mahalle mahalle ilerleyen belediye ekipleri, yıpranmış yolları modern ve dayanıklı hale getirerek vatandaşlara konforlu ulaşım imkânı sunmayı hedefliyor. Bu haftaki çalışmalar Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yoğunlaştı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. İlçe genelinde hız kazanan yol yenileme çalışmalarında şimdiye kadar 24 mahallede asfalt serimi ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler sıcak asfalt dökümüne aralıksız devam ediyor.

Başkan Murat Ercan yaptığı açıklamada, "İlçemizin her köşesinde ihtiyaç duyulan noktalarda yollarımızı yeniliyoruz. Böylece vatandaşlarımıza daha güvenli, daha konforlu bir ulaşım ağı sunuyoruz. Gece gündüz demeden emek veren mesai arkadaşlarımızla birlikte Sincan’ı sokak sokak daha güzel bir hale getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.