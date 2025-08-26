TCMB, Ağustos 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8 seviyesine, reel sektör için 1,3 puan azalarak yüzde 37,7 seviyesine, hanehalkı için 0,4 puan azalarak yüzde 54,1 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 27,6 seviyesinde gerçekleşti. (DHA)

Muhabir: DemirörenHaber Ajansı