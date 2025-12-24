Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saran, pozitif çıktığı iddia edilen test sonucuna itiraz etti. Açıklamasında şunları belirtti:
-
Hayatında kokain kullanmadığını ve söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğü olmadığını vurguladı.
-
Testin Adli Tıp Kurumu’nda yeniden yapılmasını ve sonuçların uluslararası akredite laboratuvarlarda doğrulanmasını talep etti.
-
Sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf şekilde sonuçlanacağına inandığını belirtti.
-
Test sonucunun bazı mecralarda yayımlanmasının dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.
Güncel Gelişme
Sadettin Saran’ın bugün öğlen saatlerinde Şişli’de özel bir laboratuvara gittiği ve gerekli testlerin başlatıldığı öğrenildi.
Bu süreçle birlikte soruşturmanın ilerleyen günlerinde resmi test sonuçları ve açıklamalar kamuoyuna duyurulacak.