Hayatında kokain kullanmadığını ve söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğü olmadığını vurguladı.

Testin Adli Tıp Kurumu’nda yeniden yapılmasını ve sonuçların uluslararası akredite laboratuvarlarda doğrulanmasını talep etti.

Sürecin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde adil ve şeffaf şekilde sonuçlanacağına inandığını belirtti.

Test sonucunun bazı mecralarda yayımlanmasının dikkatle değerlendirilmesi gereken bir durum olduğunu söyledi.