Başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü kavşağında, başıboş sokak köpeklerinden kaçarken çıktığı yolda araç çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27) için öğrencileri rektörlük binası önünde eylem yaptı.

Kaza, cumartesi günü akşam saatlerinde Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü kavşağında meydana geldi. Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere kampüsün hemen çıkışındaki otobüsten indi. Yakındaki bir eczaneden ilaç aldıktan sonra üç arkadaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Panikleyerek yola fırlayan Özkaya'ya, Kemal A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobil, ardından ise plakası henüz öğrenilemeyen başka bir araç çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özkaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sevda Özkaya’nın ölüm haberinin ardından üniversite öğrencileri, rektörlük binası önünde toplanarak eylem yaptı. Rektör aleyhine slogan atan öğrenciler, kampüs içerisinde eczane bulunmadığını, kampüse en yakın eczaneye giden yolda üst geçit olmadığını dile getirdi. Öğrenciler, sorun çözülene kadar her gün saat 12.00’de eylemlerine devam edecekleri ifade etti. (DHA)