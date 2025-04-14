Sağlık Bakanlığı'nın normal doğum üzerine 2024 yılının sonlarına yaklaşırken yayınladığı "normal doğum" u teşvik ettiği belirtilen video paylaşıldığı günden bu yana gündemden düşmüyor.

Konuyla ilgili son olarak Sivasspor - Fenerbahçe maçında futbolcular, "Doğal olan normal doğum " pankartıyla sahaya çıktılar.

"Kadınların bedeninden elinizi çekeceksiniz"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, bazı erkek futbolcuların kadınların doğum tercihlerine ilişkin yorumlarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gökçen, “Ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağını söylüyor” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin kadın bedeni üzerinden açıklamalarda bulunmasını eleştiren Gökçen, “Beyler, siz doğum yapacak olursanız 'normal doğum' yaparsınız. Elinizin hamuruyla kadının işine de, bilimin işine de karışmayın” dedi.

Kadın haklarının siyasi tartışma konusu yapılmasına da değinen Gökçen, “Her politik konudan uzak durmanız telkin ediliyorken kadın haklarına müdahalenin sakıncasız olduğunu size kim söyledi? Kadınların bedeninden elinizi çekeceksiniz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Avukat Deniz Akbıyık ise, konuyla ilgili paylaşımında "Öncelikle onun adı "normal" değil; vajinal doğum.

Vajina demekten dahi çekinirken sizde olmayan vajinalar hakkında fikir beyan etmemenizi tavsiye ederim." şeklinde açıklama yaptı.