İnşaatın 1’inci katında beton dökümü yapılırken yaşanan çökme sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan hızlı müdahalelerle göçük altından çıkarılan 7 yaralı işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İnşaat alanında yaşanan çökme nedeniyle yetkililer, çalışma koşullarının ve güvenlik standartlarının tekrar gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Şanlıurfa Viranşehir İnşaat Çökmesi, beton dökümü sırasında yaşanan iş kazaları konusunda iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.