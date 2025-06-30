Samsunspor, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" 60 yıl önce, bir hayalin peşinden koşarak başladık. Samsunspor, sadece sahada değil, her adımda, her mücadelede bir şehrin ruhunu yansıttı. Zorlu yollardan geçtik, ama hiçbir engel bizi durduramadı. Her zafer, her kayıptan sonra yeniden doğduk, daha güçlü ve kararlı. Bu yolculukta yanımızda olan taraftarlarımıza minnettarız. Bugün, 60 yıl sonra geldiğimiz noktada, Avrupa’ya doğru ilerlerken, geçmişin onurlu hatırasına sahip çıkarak yeni zaferlere yelken açıyoruz. 60 yıl boyunca tarihimizi hep birlikte yazdık, hep birlikte yaşadık. 60. yılımız kutlu olsun"

60 yıl önce, bir hayalin peşinden koşarak başladık. Samsunspor, sadece sahada değil, her adımda, her mücadelede bir şehrin ruhunu yansıttı. Zorlu yollardan geçtik, ama hiçbir engel bizi durduramadı.



Her zafer, her kayıptan sonra yeniden doğduk, daha güçlü ve kararlı. Bu… pic.twitter.com/178keUMWmC — Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) June 29, 2025