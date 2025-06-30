İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Maltepe ilçesinde bir caddede meydana gelen bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayda Y.E.M. isimli kişinin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Kavganın şüphelisi olan 17 yaşındaki B.Ş., olayda kullandığı bıçakla birlikte aynı gün Ümraniye Topağacı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

GEREĞİ YAPILDI🚨#Maltepe ilçesinde bir cadde üzerinde meydana gelen bıçaklı kavga ihbarı üzerine yapılan çalışmalarda ⬇️



👉🏻 Olayda Y.E.M. isimli şahsın hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği anlaşılmıştır.



Şüpheli B.Ş. (17), olayda kullandığı… pic.twitter.com/V7Xro33E0u — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) June 29, 2025