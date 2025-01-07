Bursanın İnegöl ilçesinde, büyükbaş çiftliğinin samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'ndeki büyükbaş yetiştirilen çiftliğin samanlığında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede alevler samanlığı sardı. Çiftlik çalışanı çobanın ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA Ajansı