Mabel Matiz'in hayranları tarfından ilgiyle karşılanan şarkının sözlerinde ve melodisinde özgürlük, direniş ve umut temaları öne çıkıyor.

Matiz, Beyazıt ve ODTÜ'deki öğrenci eylemlerine atıf yaptığı şarkısında 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan polis barikatı yıkılmasını ve öğrenci eylemlerinden etkilenerek Gök Mavi adlı şarkısıyla şimdiden gündeme oturdu.

2010'lu yıllarda Türk Pop müziğinin dönüşümünde en önemli rollerden birini üstlenerek, arayışının simgesi haline getirdiği müziği ve multi-disipliner duruşuyla, piyasa kurallarının değişimine katkıda bulunan Mabel Matiz , son dönemde Türkiye’nin dört bir yanına yayılan öğrenci protestolarını müziğine ve satırlarına taşıdı.

Şarkı, aynı zamanda özgürlüğün ve direnişin simgesi haline gelmiş bir şarkı olma potansiyeline sahip. Mabel Matiz'in hayranları, şarkıyı dinlerken bu derin anlamları keşfedecek.

Söz ve müziği Mabel Matiz imzası taşıyan şarkı , prodüksiyonda Sabi Saltiel ve Mabel Matiz ortaklığı içeriyor.

Keman , davul ve Viyola gibi pek çok çalgıya yer verilen eserde Yaratıcı Direktör koltuğunda Berk Kuruçay yer alıyor.

Sevilen sanatçı , şarkısını içerisnde yer alan şu sözlerle duyurdu: "O benim yazgımdır vermem, o benim çizgimdir kırmızı "Gök Mavi" yayında !" notuyla duyururken "Umudumuzu diri tutması dileğiyle "dedi.