Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ,"Yetkili sağlık kurullarından alacağınız istirahat raporu ile yatarak tedavide günlük kazancın yarısı , ayakta tedavide günlük kazancın üçte ikisi geçici iş göremezlik ödeneği olarak ödenmektedir."

İş Görememezlik Ödeneği Nedir?

İş görememezlik ödeneği, çalışanların hastalık, kaza veya doğum gibi durumlar nedeniyle çalışamadıkları dönemlerde, gelir kaybını telafi etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen bir destektir.

İş Görememezlik Ödeneği Alabilecek Durumlar

Hastalık: Çalışan, hastalık nedeniyle işe gidemediği sürece iş görememezlik ödeneği alabilir. Ancak bu durum için sigortalının 4 gün ve üzeri rapor alması gerekmektedir. Ayrıca, çalışanın sigortalılık süresi ve prim ödemeleri de belirleyici rol oynar.

Kaza: İş kazası ya da meslek hastalığı sonucu çalışan iş görememezlik ödeneği alabilir. İş kazası durumunda, ilk günden itibaren iş görememezlik ödeneği ödenir.

Doğum: Kadın çalışanlar, doğum sonrası doğum raporu aldıkları süre boyunca iş görememezlik ödeneği alabilirler. Doğum öncesi ve sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta boyunca ödenek sağlanır. Doğumun tekil ya da çoğul olması durumunda sürelerde değişiklik olabilir.

Kimler iş görememezlik ödeneği alabilir?

Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlar: SGK’ya bağlı olarak çalışan sigortalılar, hastalık, kaza ve doğum gibi durumlarda iş görememezlik ödeneği alabilirler.

Bağ-Kurlular: Bağ-Kur’lu sigortalılar da, iş görememezlik ödeneği alabilmektedir. Ancak Bağ-Kur’luların ödeme alabilmesi için hastalık nedeniyle iş göremezlik durumunun en az 90 gün sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.