Geçtiğimiz günlerde Sakarya Valiliği, saat 11.00 ile 16.00 arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı uyarısında bulundu. Uyarıların ardından şehirde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için gölgelik alanları tercih etti. Park ve bahçelerde yoğunluk oluşurken, bazı vatandaşların ise şemsiye ve su şişeleriyle önlem aldığı görüldü.

Vatandaşlardan Zeki Özdemir, “Havalar sıcak ve çok bunaltıcı. Denize gidemiyoruz, başka bir yere gidemiyoruz. Bizim için burası bir tatil yeri oluyor. Bizim tatil yaptığımız yer de burası” dedi.