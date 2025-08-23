Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nı geliştirme çalışmalarını Faz-3 aşamasına taşıyacak önemli bir adım atıldı. Karadeniz'deki üretime destek verecek olan gemi formunda yeni bir yüzer üretim platformunun (FPU) temini için Çin menşeli bir firma ile anlaşmaya varıldı. Mühendislik, tedarik, imalat, kurulum ve devreye alma faaliyetlerini kapsayan sözleşme kapsamında, Çin'de platformun üretimine başlandı. Tıpkı Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu gibi gemi formunda olan yeni platformun uzunluğu 273 metre, genişliği 54 metre, derinliği ise 26 metre olacak. Platform, karadan yaklaşık 180 kilometre açıkta, yaklaşık 2 bin 200 metre su derinliği olan bölgede 4 grupta toplam 20 halat sistemi ile deniz zeminine demirlenecek ve sabit olarak kalacak. Platform, 150 personel için barınma alanları sağlayacak.

GÜNLÜK GAZ ÜRETİM KAPASİTESİ 25 MİLYON METREKÜP

Platform, kuyulardan yapılan ham doğal gaz üretimini yerinde karşılayıp kuyuların kontrolü, su ayrışımı, kurutma kompresyon, ölçüm ve benzeri operasyonlarını gerçekleştirecek. İşlemlerin ardından doğal gaz, deniz altı boru hattı ile karaya ulaştırılacak. Platformdan gönderilen doğal gaz doğrudan ulusal iletim ağına verilecek. Platformun günlük gaz üretim kapasitesi, 25 milyon metreküp olacak. İlk etapta ise toplam 27 derin deniz kuyusundan 20 milyon metreküp doğal gaz üretilmesi planlanıyor.

'2027 SONUNDA TÜRKİYE'YE YOLA ÇIKACAK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yazılı açıklama ile Sakarya Gaz Sahası'ndan şu anda günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretildiğini belirtti. Bakan Bayraktar, "Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuza bir kardeş gelecek. İnşası Çin'de devam eden yeni platformumuzun 2027 sonunda Türkiye'ye doğru yola çıkmasını bekliyoruz. 2028 yılı ortasında devreye almayı planladığımız yeni üretim platformu, Karadeniz'de görev yapacak ve buradaki üretimimizde gücümüze güç katacak. Bizi Faz-3 aşamasına taşıyacak olan yeni platformumuz ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimiz, bugüne kıyasla 4 katına çıkarak, günlük 40 milyon metreküpe yükselecek" dedi.

'HEDEFİMİZ ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada da "Mavi Vatan'daki enerji filomuzu genişletecek önemli bir adım daha atıyoruz. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi artıracak ikinci yüzer üretim platformumuzu filomuza katmaya hazırlanıyoruz. Yeni yüzer üretim platformumuzun inşa süreci tüm hızıyla devam ediyor. 2027 sonunda ülkemizde olacak ve 2028'de devreye girecek olan platform, Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimimizi günlük 40 milyon metreküpe yükseltecek. Böylece yerli ve milli doğal gazımız, 16 milyon haneye ulaşmış olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedefimiz belli; enerjide tam bağımsız Türkiye" ifadelerine yer verdi. (DHA)