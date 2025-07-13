Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya son bir haftada gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Rusların, son 7 günde Ukrayna'nın farklı bölgelerine 1800'den fazla İHA, 1200'den fazla güdümlü bomba ile çeşitli tipte 83 füzeyle saldırdığını kaydeden Zelenskiy, "Ruslar halkımızı daha fazla korkutmak için şehirlere ve yerleşim yerlerine yönelik terörü artırıyor. Ancak Moskova'nın planlarına rağmen, hava savunma kuvvetlerinin çalışmalarından olumlu sonuçlar alınıyor" ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesi yönünde diplomasinin etkili olabilmesi için öncelikle Rus saldırıların önlenmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Zelenskiy, "Savunmamızı güçlendirecek tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini umuyoruz” dedi.