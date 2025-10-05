Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında beş farklı televizyon kanalına çeşitli yayın ihlalleri gerekçesiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

RTÜK kararına göre TELE1, iki programda “eleştiri sınırının aşıldığı” ve “yayıncının dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiği” gerekçeleriyle iki ayrı yüzde 3 oranında idari para cezası aldı. “Türkiye’nin Yönü” programındaki alt yazı ve “4 Soru 4 Yanıt” programındaki ifadeler kurul tarafından ihlal sayıldı.

SZC TV’ye, “Sözün Aslı” programında yer alan bazı siyasi açıklamaların “mahkeme kararlarının siyasi müdahale altında alındığı iması” taşıdığı gerekçesiyle; Halk TV’ye ise “Açıkça” programında kullanılan ifadelerin “eleştiri sınırını aştığı” gerekçesiyle yüzde 3 oranında idari para cezası uygulandı.

SUN RTV’nin “İçel Gündemi” haber bülteninde yayın yasağını ihlal ettiği, MELTEM TV’nin ise “Eylül Han ile Gündem Özel” programında doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları yayımladığı tespit edildi. Her iki kanala da yüzde 3 oranında idari para cezası verildi.

RTÜK’ün söz konusu yaptırımları, kurul üyelerinin çoğunluk oyu ile kabul edildi.