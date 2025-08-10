İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün sabah saatlerinde avukat Rezan Epözdemir'in rüşvet, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.

İstanbul Barosu ise yaptığı açıklamada gözaltına alınan Epözdemir hakkında açıklamada bulunarak yapılan arama ve gözaltının hukuken kabul edilebilir bir uygulama olmadığına dikkat çekti.

"Epözdemir'i peşinen suçlu ilan etmek, masumiyet karinesinin ihlali niteliğindedir"

Yapılan yazılı açıklamada, CMKnini 145. maddesi gereği, ifadesi alınacak kişilerin bir davetiyeyle çağrılmasının atlandığını ve bunun. hukuku dışı olduğu aktarıldı.

İstanbul Barosu, sürecin yakından takipçisi oldacaklarını bildirdi, Rezan Epözdemir'in peşinen suçlu ilan edilmesinin ise masumiyet karinesinin ihlali niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kamuoyuna yansıdığı üzere, Baromuz üyesi Av. Rezan EPÖZDEMİR hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve arama işlemi tedbirleri uygulanmıştır. CMK'nın 130. maddesi gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine meslektaşımızın bürosunun arama işleminde hazır bulunulmuş, hukuki süreç merkezimizce takip edilmiştir. CMK'nın 145. maddesi gereği, ifadesi alınacak kişilerin bir davetiye ile çağrılması usulü atlanılarak, doğrudan gözaltı tedbiri uygulanması hukuken kabul edilebilir bir uygulama değildir. Yine, kısıtlılık kararı bulunan bir dosyada olan bilgi ve belgelerin bazı basın yayın organlarında paylaşılıp, Baromuz üyesi Av. Rezan EPÖZDEMİR'i peşinen suçlu ilan etmek, masumiyet karinesinin ihlali niteliğindedir. İstanbul Barosu, tüm soruşturmalarda olduğu gibi avukatlar hakkında yürütülen soruşturmalarda da adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ve mesleki bağımsızlık başta olmak üzere tüm hukuki güvencelerin eksiksiz biçimde korunmasını, hukuk devleti ilkesinin vazgeçilmez bir gereği olarak görmekte ve sürecin yakından takipçisi olmaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.