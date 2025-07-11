Pursaklar Belediyesi, önceki yıllarda büyük ilgi gören kültürel gezilerini bu yıl da sürdürüyor. İlçede ikamet eden ev hanımları için düzenlenen ve rehber eşliğinde gerçekleştirilecek geziler için kayıt süreci başladı. Program kapsamında İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu gibi tarihi ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan şehirler ziyaret edilecek.

Tarihi ve Kültürel Miraslarla Buluşma

Katılımcılar, düzenlenecek geziler sayesinde hem doğal güzellikleri hem de Türkiye’nin köklü tarihine tanıklık eden yapıları yakından görme fırsatı bulacak. Gezi boyunca rehberler eşliğinde detaylı bilgi verilecek, katılımcılar şehirlerin manevi atmosferini yerinde hissedecek.

Başkan Çetin: “Kadınlarımızı tarihle buluşturuyoruz”

Kültür gezileriyle ilgili açıklama yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Geçmiş yıllarda binlerce ev hanımını tarih ve kültürle buluşturduk. Bu yıl da İstanbul, Kastamonu, Nevşehir, Bursa, Konya ve Safranbolu gezileriyle kadınlarımıza unutulmaz bir deneyim sunacağız. Amacımız, ilçemizdeki kadınların farklı şehirlerimizi tanımasını, tarihi ve kültürel değerlerimizi yakından görmesini sağlamak. Şimdiden tüm katılımcılara keyifli geziler diliyorum.”

Kayıtlar 30 Temmuz’a Kadar Sürüyor

18-60 yaş arasındaki ev hanımlarının katılım sağlayabileceği kültürel gezilere başvurular, 10 Temmuz - 30 Temmuz tarihleri arasında Pursaklar Yaşam Merkezi’nden yapılabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu program için erken başvuru öneriliyor.