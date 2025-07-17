Pursaklar Belediyesi, yaz tatilinde çocukların hem fiziksel gelişimlerine hem de sosyal becerilerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl da yoğun bir katılımla eğitimlerine devam ediyor. İlçe genelinde 11 farklı okulda yürütülen programlarla, 7-14 yaş aralığındaki 1.500’den fazla öğrenciye voleybol, futbol ve basketbol branşlarında ücretsiz spor eğitimi veriliyor.

“Çocuklarımızın Enerjisi ve Azmi Yüzlerinden Okunuyor”

Yaz Spor Okulları'nın çocuklar için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “Yaz boyunca çocuklarımızı ekranlardan uzaklaştırarak spora yönlendirmek, onları hem fiziksel hem ruhsal olarak desteklemek istiyoruz. Eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Çocuklarımızın azmi, isteği ve heyecanı gözlerinden okunuyor. Hedefimiz, her çocuğumuzu sporla tanıştırmak ve yıl boyunca Pursaklar Belediye Spor Kulübümüz çatısı altında farklı branşlarda eğitim fırsatları sunmak” dedi.

Mahalle Mahalle Spor Eğitimi

Spor faaliyetleri sadece merkez mahallelerde değil; Saray, Altınova ve Sirkeli Mahallelerinde de düzenlenerek tüm ilçeye yayılmış durumda. Haftanın dört günü planlanan antrenmanlar, haftada iki gün ikişer saatlik programlar şeklinde uygulanıyor. Spor eğitmenleri eşliğinde verilen derslerde çocuklar hem temel becerileri öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Başarılı Öğrencilere Lisanslı Sporcu Fırsatı

Spor dallarında yetenekli olduğu belirlenen öğrenciler, daha ileri düzeyde eğitim almaları ve lisanslı sporcu olabilmeleri için Pursaklar Belediye Spor Kulübü'ne yönlendiriliyor. Böylece çocukların spora olan ilgileri sürdürülebilir hale gelirken, profesyonelleşme yolunda da ilk adımları atılmış oluyor.

Pursaklar Belediyesi, çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi için sporu teşvik etmeye kararlılıkla devam ediyor.