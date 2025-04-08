Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı, Kırklareli'nde gerçekleştirilen Erkekler Açık Alan Hokeyi 1. Lig Play-Off turunda gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Rakiplerini bir bir mağlup eden takım, finalde Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü yenerek 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer, Pursaklar Belediyesi Hokey Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesini sağlayarak kulüp tarihine altın harflerle yazıldı.

Şampiyonluk Coşkusu ve Takımın Mücadelesi

Pursaklar Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı, Play-Off turu boyunca sergilediği mükemmel uyum ve takım ruhu ile dikkatleri üzerine çekti. Her bir oyuncusunun özverili performansı, takımın finaldeki rakibini mağlup etmesine ve Süper Lig yolunda büyük bir adım atmasına olanak tanıdı. Şampiyonluk kupasını kazandıktan sonra düzenlenen ödül töreninde takım, büyük bir coşku içinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

"Genç Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediyesi Hokey Takımı’nın kazandığı bu önemli başarıyı büyük bir gurur ile karşıladıklarını belirtti. Çetin, "Açık Alan 1. Lig Play-Off müsabakalarında grup maçlarını namağlup lider tamamlayan takımımız, finalde Gaziantep Şehitkamil Spor Kulübü’nü mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi. Bu büyük başarı, genç sporcularımızın azmi ve takımdaki uyumun bir sonucudur. Hem sporcularımızla hem de teknik ekibimizle gurur duyuyoruz. Takımımızı tebrik ediyor ve gelecek başarılar için onları motive etmek adına her türlü desteği vereceğiz," şeklinde konuştu.

Başkan Ertuğrul Çetin'den Tebrik Telefonu

Başkan Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Spor Kulübü Başkanı Harun Öztürk’ü de arayarak, bu tarihi başarıdan dolayı hem sporcuları hem de kulüp başkanını tebrik etti. Çetin, "Bu zafer, sadece Pursaklar’ı değil, tüm şehri gururlandırdı. Takımımızın bu başarısı, Pursaklar’ın spor alanındaki potansiyelini ve geleceğini göstermektedir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Pursaklar Belediyesi Hokey Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesi, kulüp için büyük bir dönüm noktası olurken, aynı zamanda ilçedeki genç sporculara da ilham kaynağı oldu. Başkan Çetin, bu başarının ardından gelecekte daha fazla şampiyon yetiştirmek için Pursaklar’daki spor altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.