Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 21.00 sıralarında Adapazarı'nın Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak'ta meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı olan ve yakalama kararı bulunan Engin Ö., polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince üzerindeki tabanca ile ateş ederek kaçmaya başladı. Takip sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurulan Engin Ö., sokakta motosiklet satışı yapılan bir iş yerine girdi. Buradan polislere doğru ateş eden Engin Ö., tabancayı kendisine doğrultarak içeriye girmemelerini istedi.

TEHDİTLER SAVURDU

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sırada şüphelinin iş yerindeki bir motosikletle kaçma girişimi de polis tarafından önlendi. Bölgeye sağlık ekipleri ile destek olarak polis özel harekat timleri sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı. İş yerinin etrafını saran polisler, elindeki silahla tehditler savuran, bir ara silahı başına çeviren şüphelinin teslim olmasını istedi.

6 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Polisin ikna çabaları sonuç vermeyince, olay yerine şüphelinin yakınları getirildi. Engin Ö.'nün teslim olması için yakınlarının çabaları da sonuç vermedi. Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.'ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Şüpheli daha sonra polis nezaretinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Ö.'nün durumunun iyi olduğu, sol diz altından kurşunla yaralandığı, sağ kolunda ise kesi olduğu, sol ayağında kırık nedeniyle ameliyata alınacağı öğrenildi.

'TUVALET CAMINDAN KAÇTIK'

Olay anında arkadaşlarıyla beraber içeride bulunduklarını söyleyen dükkan sahibi F.K., "4-5 arkadaş dükkanda oturuyorduk. Dışarıdan silah sesi geldi. Bacağından yaralanmış biri kaçıyor, dükkana sığınacak sandık. Baktık polisten kaçıyor, sonra bir el silah sesi daha geldi. Bacağından da vurulmuş. Dükkana doğru geldiğini görünce arka odaya saklandık. Sonra içerdeki motosikleti çalıştırdı, dengesini kaybedince düştü. Adam, polisle konuşurken tuvalet camından kaçtık. Kaçmadan önce de cep telefonu kamerasıyla kayıt aldık" dedi. (DHA)