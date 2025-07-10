Toplam 211 bin dekar alana sahip Polatlı Tarım İşletmesi'nde bu yıl bezostaja, tosunbey, Selami Bey, karakalpak, reis ve Kızıltan-91 gibi farklı çeşitlerde buğday ile tarm-92 çeşidi arpa ekimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda 18 bin 651 dekar bezostaja, 25 bin 569 dekar tosunbey, 1.983 dekar Selami Bey, 210 dekar karakalpak, 4.025 dekar reis ve 21 bin 401 dekar Kızıltan-91 buğdayı ile 9 bin 757 dekar tarm-92 arpası üretim sahası oluşturuldu. Üretim alanları, hem hayvancılık hem de sertifikalı tohum üretimi hedeflerine yönelik olarak planlandı.

24 Biçerdöverle Hasat: Temmuz Ortasında Tamamlanacak

Haziran ayı sonunda başlayan hasat çalışmaları, 24 biçerdöver, 6 TIR ve 70 çalışanın koordinasyonuyla yürütülüyor. Biçilen ürünler TIR’lara yüklenerek depolara taşınıyor. Arpa hasadının tamamlandığı, buğday hasadının ise temmuz ortasına kadar süreceği belirtildi. İşletmede her yıl ortalama 20 bin ton üretim yapılırken, bu yıl yüzde 30’luk artışla yaklaşık 26 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Elde edilen buğdaylar, sertifikalı tohum olarak çiftçilerin kullanımına sunulacak.

Kuraklığa Rağmen Verimli Geçen Sezon

Polatlı Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Şefi Sinan Güre, bu yıl kurak bir sezon geçirilmesine rağmen başarılı bir üretim dönemi yaşadıklarını belirtti. Güre, “Her yıl yaklaşık 85 bin dekar alanda hububat ve yem bitkisi, 15 bin dekar alanda ise hayvancılık için yem üretimi yapıyoruz. Bu yıl kuraklığa rağmen ürünümüz bereketli oldu. Geçen yıla kıyasla yüzde 30’luk bir artış bekliyoruz. Tohumlarımız, Türk çiftçisinin hizmetine sunulacak” dedi.