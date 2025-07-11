Terör örgütü PKK, uzun süredir beklenen silah bırakma süreci kapsamında bugün sembolik olarak ilk törenini gerçekleştirdi. Örgüt mensuplarının Irak’ın kuzeyinde yer alan bir bölgede bulunan mağarada toplanarak silah teslimi yaptığı ifade edildi.

PKK’nın bu adımı, Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta örgüte yönelik yaptığı “silahlı mücadeleyi sona erdirin” çağrısının ardından başlatılan yeni dönemin en somut adımı olarak değerlendiriliyor. Sürecin, dört ay içinde tamamlanması ve örgütün resmen kendini feshetmesi bekleniyor.

Canlı yayın yapılmayan törenin görüntüleri basınla paylaşılacak. Ayrıca, güvenlik gerekçesiyle detaylara ilişkin açıklamalar kısıtlı tutuluyor.